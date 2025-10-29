Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid, Avrupa Süper Lig anlaşmazlığı nedeniyle UEFA'dan tazminat talep edecek

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Avrupa Süper Lig projesindeki anlaşmazlık nedeniyle UEFA'dan tazminat talep edeceğini duyurdu.

Fatih Erel  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Real Madrid, Avrupa Süper Lig anlaşmazlığı nedeniyle UEFA'dan tazminat talep edecek

İstanbul

İspanyol kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Madrid İl Mahkemesinin UEFA ve LaLiga tarafından yapılan itirazları reddetmesini memnuniyetle karşıladık. Bu karar, UEFA'nın Avrupa Süper Lig konusunda, AB Adalet Divanı kararı doğrultusunda, hakim durumunu kötüye kullanarak Avrupa Birliği'nin serbest rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini doğruluyor." değerlendirmesi yapıldı.

Kararın, Real Madrid'in uğradığı yüklü zararların tazmin edilmesinin yolunu açtı da vurgulanan açıklamada, "Kulüp, küresel futbolun ve taraftarlarının iyiliği için çalışmaya devam edeceğini duyururken UEFA'dan uğradığı büyük zararın tazminini talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi girişimi

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak yer alacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı. Avrupa Birliği Adalet Divanı ise UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetmişti.

