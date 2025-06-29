Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Jerome Robinson'ı transfer etti

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Robinson, kariyerinde NBA takımlarından Los Angeles Clippers, Washington Wizards ve Golden State Warriors'ın formasını giydi.
ABD'li oyuncu, geçen sezonu ise Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibinde geçirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.