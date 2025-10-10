Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine katıldı

Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine (EFC) katıldığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine katıldı

Ankara

Üç kulüp, Avrupa'nın önemli takımlarını bir araya getiren EFC adlı organizasyona katıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Başakşehir Kulübü ise Instagram'dan "Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadeleriyle organizasyona dahil olduğunu duyurdu.

Samsunspor Kulübü de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "EFC vizyonu altında birleşerek Avrupa futbolunda yeni bir dönemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte oyunu bir üst seviyeye taşımaya hazırız." paylaşımını yaptı.

