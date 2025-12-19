Dolar
42.78
Euro
50.19
Altın
4,332.70
ETH/USDT
2,829.00
BTC/USDT
85,605.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile oynanan maçın ardından Mewa Arena'da basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Mainz 05'e deplasmanda 2-0 yenilen Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak.

İlyas Gün  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Mainz

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Mainz 05 ile Samsunspor karşılaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk yarı

7. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.

11. dakikada Samsunspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Amiri'nin sert vuruşunda Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

14. dakikada Mainz 05'in ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Amiri kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda ağlara yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk parmakları ile kornere çeldi.

24. dakikada Musaba'nın pasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top kaleci Batz'dan döndü. Meşin yuvarlak Holse'nin önünde kaldı. Danimarkalı futbolcunun boş ağlara göndermek istediği top Emre Kılınç'a çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Amiri'nin sert şutunda defanstan sekerek direk kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden kornere tokatladı.

44. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Js Lee'nin pasına hareketlenen Widmer'in ceza sahası içine girer girmez sert vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mainz 05'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Mainz 05 farkı 2'ye çıkardı. Js Lee'nin şutunda top ceza sahası içinde Van Drongelen'in eline çarpmasının ardından hakem Mohammad Al-Emara penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Amiri, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

55. dakikada Amiri'nin aşırtma pasında altıpas içinde topla buluşan Js Lee'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Tomasson'un ortasına Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Batz topu bloke etti.

Karşılaşmayı Mainz 05, 2-0 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye’de kaydedilen ilerlemenin başarıya ulaşması için desteğin önemine dikkati çekti
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri ve gençlerle buluştu
İletişim Başkanı Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ile görüştü
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi

Samsunspor, son 16 turu için play-off oynayacak

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Takımıma ve oyuncularımın motivasyonuna güveniyorum

Mainz 05 Teknik Direktörü Urs Fischer: Samsunspor çok sistematik bir takım

Mainz 05 Teknik Direktörü Urs Fischer: Samsunspor çok sistematik bir takım
Samsunspor, Avrupa'da 18. randevusuna çıkacak

Samsunspor, Avrupa'da 18. randevusuna çıkacak
Başakşehir deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi

Başakşehir deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet