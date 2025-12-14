Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,093.90
BTC/USDT
88,721.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası Papara Park'ta açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Başakşehir deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Ligi'n 16. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

İlyas Gün  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Başakşehir deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

15. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu 2 hamlede bloke etti.

16. dakikada Van Drongelen'in kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fayzullayev'in plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına dönün meşin yuvarlağı, defans uzaklaştırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selke'nin 2 defans oyuncusunun arasından şutunda kaleci Okan Kocuk, son anda topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

66. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

74. dakikada Tomasson'un pasında topla buluşan Polat Yaldır'ın yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

83. dakikada misafir takım skoru 2-0 yaptı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Şahin: Bizim için çok önemli bir galibiyet

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Gayet iyi oynadık. Ne planladıysak toplu ve topsuz, takım olarak sahaya yansıttık. Neticesinde de 2-0 gibi bir değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Şahin, tüm oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu maç bizim için geçiş adımıydı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çalışanlarımızı, kulüpte olan herkesi tebrik ediyorum. Çünkü herkes çok emek veriyor. Bugün karşılığını aldığımız için ekstra mutluyum Ben maçın hiç kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok zor bir maç oynadık. Çünkü Samsunspor çok kaliteli, çok kaliteli ayaklara sahip. Bizim için çok zor geçen bir maç oldu ama galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi oynadık. İyi karşılık verdik. İkili mücadelenin çoğunu kazandık. İkinci topların çoğunu kazandık. Pozisyon oyununu iyi oynadık. Neticesinde 3 puanı aldık."




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 üniversite öğrencisi askeri helikopterle kurtarıldı
Diyarbakır'da yapımı devam eden Kayapınar Şehir Hastanesi'nde hazırlanan örnek hasta odasının görselleri paylaşıldı
Bakan Göktaş: Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin Meclis onayına sunulmasını bekliyoruz
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay vefat etti
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu

Benzer haberler

Beşiktaş, bir "büyük" maçta daha yine skoru koruyamadı

Beşiktaş, bir "büyük" maçta daha yine skoru koruyamadı

Başakşehir deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi

Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi

Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de yarın 49. randevuda

Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de yarın 49. randevuda
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor'u mağlup etti

Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor'u mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet