Başakşehir deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi

Samsun
15. dakikada Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu 2 hamlede bloke etti.
16. dakikada Van Drongelen'in kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fayzullayev'in plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına dönün meşin yuvarlağı, defans uzaklaştırdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
41. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selke'nin 2 defans oyuncusunun arasından şutunda kaleci Okan Kocuk, son anda topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
66. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
74. dakikada Tomasson'un pasında topla buluşan Polat Yaldır'ın yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
83. dakikada misafir takım skoru 2-0 yaptı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0
Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 2-0 kazandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Şahin: Bizim için çok önemli bir galibiyet
RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Galibiyeti hak ettiklerini belirten Şahin, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, çok önemli bir rakibe karşı alınmış 3 puan. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Gayet iyi oynadık. Ne planladıysak toplu ve topsuz, takım olarak sahaya yansıttık. Neticesinde de 2-0 gibi bir değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.
Şahin, tüm oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:
"Bu maç bizim için geçiş adımıydı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çalışanlarımızı, kulüpte olan herkesi tebrik ediyorum. Çünkü herkes çok emek veriyor. Bugün karşılığını aldığımız için ekstra mutluyum Ben maçın hiç kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok zor bir maç oynadık. Çünkü Samsunspor çok kaliteli, çok kaliteli ayaklara sahip. Bizim için çok zor geçen bir maç oldu ama galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi oynadık. İyi karşılık verdik. İkili mücadelenin çoğunu kazandık. İkinci topların çoğunu kazandık. Pozisyon oyununu iyi oynadık. Neticesinde 3 puanı aldık."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.