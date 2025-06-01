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Spor, Futbol

Reeder Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti

Fatih Mehmet Kürkçü  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Reeder Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti

Samsun
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan karşılaşmada Reeder Samsunspor, sahasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Samsunspor, bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti.

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İlk yarı 

21. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında Holse'nin kafa şutunda top, kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

28. dakikada Kayserispor atağında Nazon sağ kanattan ceza sahasının dışına orta açtı. Ackah'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

41. dakikada Emre Kılınç sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Ntcham'ın şutunda top kaleci Orhan Piri'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Samsunspor taraftarı "Hayal Değil, Artık Avrupa İnanın Güzel Yarınlara" yazılı pankart açtı. Kuzey tribündeki taraftarlar, "Avrupa hazır ol Samsun geliyor" yazılı ve takım futbolcularının yer aldığı koreografi sundu.

Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Samsunsporlu taraftarlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Samsunspor'un bağımlılıkla mücadelede gösterdiği duyarlılıktan dolayı Reeder Samsunspor'un Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.

İkinci yarı 

46. dakikada Cardoso, ceza sahasının içerisine orta açtı. Nazon'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

53. dakikada Samsunsporlu Ntcham ceza sahasının dışından attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

76. dakika Kayserispor Teknik Sorumlusu Sergej Jakirovic bir pozisyon için hakeme itirazda bulunarak sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Jakirovic kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.

90+5 dakikada Samsunspor beraberliği sağladı. Ceza sahasında topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

90+8 dakikada Samsunspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Emre Kılınç'ın sol tarafa çıkardığı topla ceza sahası içinde buluşan Muja'nın sağ köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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