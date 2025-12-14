Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,089.90
BTC/USDT
88,997.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı"nda gençlerle bir araya geldi.
logo
Spor

Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Ankara Yelken Kulübü, kuruluşunun 25. yılı kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası, sona erdi.

Salih Ulaş Şahan  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Muğla

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 42 yat ile yaklaşık 450 yelkencinin katıldığı organizasyonun ikinci günü tek yarışla tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ORC-0, ORC-A, ORC-B, ORC-C ve GEZİ sınıfında yatlar, Marmaris Körfezi'nde zamana karşı yarıştı.

Yarışların ardından Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü bahçesinde kupa töreni düzenlendi.

Organizasyonda üçüncü yarışın ardından genel puanlamada dereceye giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-0:

1. Vakkorama (Erhan Karaca)

2. Farrfara (Erhan Uzun)

3. Boreas (Erkan Bilsev)

ORC-A:

1. Mad X (İzzet Göçmenoğlu)

2. Axioma (Gleb Semerenko)

3. Strekoza (Mikhail Mischenko)

ORC-B:

1. Cheese IV (Güney Kaptan)

2. Toxic (Akif Sezer)

3. Avolare (Emre Üstün)

ORC-C:

1. Blue X (Berkcan Arat)

2. İskorpit (Bülent Çelik)

3. Jazzgır (Kubilay Tunç)

GEZİ:

1. My First (Canberk Eken)

2. Soprano (Burhanettin Aydoğan)

3. Blue Dreams (Hasan Basri Aslan)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Benzer haberler

Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda şampiyonlar belli oldu

Marmaris'in koyları, "Bozkır'ın yelkencileri"ne ev sahipliği yapacak

Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası, Marmaris'te yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet