Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası'nda şampiyonlar belli oldu
Ankara Yelken Kulübü, kuruluşunun 25. yılı kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Astor Şarj Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası, sona erdi.
Muğla
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 42 yat ile yaklaşık 450 yelkencinin katıldığı organizasyonun ikinci günü tek yarışla tamamlandı.
ORC-0, ORC-A, ORC-B, ORC-C ve GEZİ sınıfında yatlar, Marmaris Körfezi'nde zamana karşı yarıştı.
Yarışların ardından Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü bahçesinde kupa töreni düzenlendi.
Organizasyonda üçüncü yarışın ardından genel puanlamada dereceye giren yatlar ve dümencileri şöyle:
ORC-0:
1. Vakkorama (Erhan Karaca)
2. Farrfara (Erhan Uzun)
3. Boreas (Erkan Bilsev)
ORC-A:
1. Mad X (İzzet Göçmenoğlu)
2. Axioma (Gleb Semerenko)
3. Strekoza (Mikhail Mischenko)
ORC-B:
1. Cheese IV (Güney Kaptan)
2. Toxic (Akif Sezer)
3. Avolare (Emre Üstün)
ORC-C:
1. Blue X (Berkcan Arat)
2. İskorpit (Bülent Çelik)
3. Jazzgır (Kubilay Tunç)
GEZİ:
1. My First (Canberk Eken)
2. Soprano (Burhanettin Aydoğan)
1. My First (Canberk Eken)

2. Soprano (Burhanettin Aydoğan)

3. Blue Dreams (Hasan Basri Aslan)