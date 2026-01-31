İkas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti

Antalya
İlk yarı
3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu.
9. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hwang'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz topu güçlükle kurtardı.
17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hwang'ın çektiği şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Corendon Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
49. dakikada Eyüpspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Umut Meraş'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Talha Ülvan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
51. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ruan'ın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
80. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Mounie'nin topuk pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Makouta'nın şutunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
86. dakikada Eyüpspor 2-1 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Bozok'un pasıyla çaprazda topu kontrol eden Legowski'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Ceza sahasında Raux Yao, önünde bulduğu topu filelere gönderdi.
90+4. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkartı. Sol kanattaki Ongene'nin pasıyla ilerleyen Ampem, sırasıyla Makouta, Hadergjonaj ve ceza sahasında Aliti'yi çalımladıktan sonra çektiği şutta topu filelere yolladı: 1-3
İkas Eyüpspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
"Kendi sistemimizdeki kendi düşüncelerimizi uygulayarak goller bulduk ve 3 puanı aldık"
ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'un planları ve hedefleri olan bir takım hüviyetinde olduğunu bunu da tüm maçlarda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde sahada gösterdiklerini dile getirdi.
Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümde iyi olmadıklarını anlatan Gerin, "Alanyaspor'un planlarına cevap veremedik ve golü de yedik. İkinci golü de yiyebilirdik ama orada biraz şansımız yaver gitti" dedi.
Maçın ikinci yarısında oyuna ortak olduklarını ifade eden Gerin, "Top kazanarak, oynayarak, pas yaparak, kendi sistemimizdeki, kendi düşüncelerimizi uygulayarak goller bulduk ve 3 puanı aldık." diye konuştu.
Haftalardır Eyüpspor'un kümede kalma mücadelesi içinde olacağını söylediğini hatırlatan Gerin, "Bu maçta aldığımız sonuçta bu mücadelenin mihenk taşı olacak. Önümüzdeki zor maçlar var. Bu galibiyet futbolcularım için moral ve motivasyon olacak. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yürekten yapıyorlar." şeklinde konuştu.
Transfer görüşmelerine dikkati çeken Gerin, şunları kaydetti:
"Şu anda da bugün oynayan en az 4 oyuncum bizimle mi devam edecekler, yoksa gidecekler mi bende bilmiyorum ama onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani böyle kafa karışıklığı olan bir ortamlarda bu mücadeleyi koyabilmek kolay şeyler değil. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. İnşallah yine bizi desteklemeye devam etsinler, inşallah kulübümüzü ayakta tutmaya çalışacağız."
"Son maçlarda hiç yemediğimiz goller yemeye başladık"
Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında oyuncularını maçın ikinci yarısı için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğunu açıkladı.
Daha önceki maçlarda da müsabakaların ikinci yarılarında yedikleri goller olduğunu ifade eden Pereira, "O yüzden dikkatli olmamız gerektiğini söyledim ve sonuç olarak golü de yedik. Eyüpspor'un Beşiktaş'a karşı da iyi oynadığı konusunda uyarılarda bulunmuş olmama rağmen maalesef bu başımıza geldi." dedi.
Maç 1-1 devam ederken ev sahibi oldukları için biraz risk aldıklarını anlatan Pereira, "Kazanmak istiyorduk, hırslı olmamız gerekiyordu kendi sahamızda olduğumuz için. İkinci golü bulmak için şanslarda bulduk ama golü atamadık." şeklinde konuştu.
Bir geçiş pozisyonundan ikinci golü yediklerini ve bu golün maçı hemen hemen bitiren bir gol olduğunu dile getiren Pereira, "Daha sonra maçın son dakikalarında daha fazla risk alarak Lima'yı öne aldık. Çünkü artık 2-2'yi bulmaya çalışıyorduk. Oradan da yine bir geçiş pozisyonundan üçüncü golü yedik. Belki bugün biraz fazla hırslıydım 3 puanı çok istiyordum ama neticede bir puan bile alamadık. Belki bu da iyi bir şey olmadı bizim için. Ama bu benim hayatta kalma şeklim biraz. Her zaman daha fazlasını istemek. Ama bugün maalesef hiçbirini alamadık. Normalde biz son dakikalarda her zaman gol bulan bir takımdık ama son maçlarda hiç yemediğimiz goller yemeye başladık. Bunun sorumlusu benim. Bunun çözümünü ben bulacağım ve bunu değiştirip bu durumu değiştireceğiz." dedi.
Maçın son bölümünde Alanyaspor taraftarlarının istifa tezahüratlarıyla ilgili olarakta konuşan Pereira, "Öncelikle şunu söyleyeyim, daha aşağı düşmüyoruz şu an ortadayız. Bugün kazanmış olsaydık, düşme hattından on puan önde olacaktık. Benim oyuncularım Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı çok iyi maçlar çıkaran aynı oyuncularım ve ben de aynı hocayım hala. Ama tabii ki bu şekilde protesto edebilirler, bağırabilirler çünkü onlar taraftarlar istediklerini yapabilirler. Evet kendi sahamızda bizim altımızda olan bir takıma 3-1 yenildik. Böyle bir tepkileri olabilir. Bunu normal buluyorum." şeklinde konuştu.
Alanyaspor'un ligde yeteri kadar galibiyet alamadığını ve bunun için daha fazla çalışacaklarını ifade eden Pereira, şöyle konuştu:
"Ben hemen havlu atıp pes eden bir hoca değilim. Evet ben bu durumdan mutlu değilim. Sonuçlar bizim için iyi olmadı ama şöyle bir bakarsanız Çaykur Rizespor maçında 23 tane şut attık ve sadece 1 gol bulabildik. Bugün 17 tane şutumuz var ki bunların bazıları çok net pozisyonlar olmasına rağmen bir tane golümüz var. Futbol bu. Böyle sonuçlar olabiliyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Sürece inanıyorum. Biz daha iyisini bulacağız. Ben burada hiçbir zaman bahane üretmedim. Ben her zaman çözüm bulmak için çalışıyorum ve daha iyisini yapacağız."