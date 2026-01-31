Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Ankara
Ankara'daki Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Ligde 19 puanı bulunan başkent temsilcisi, evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 yenen kırmızı-siyahlılar, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hesap.com Antalyaspor'a geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin, ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
Başkent ekibi, Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Gaziantep FK, Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor.
Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 26 gol atarken kalesinde 32 gole engel olamadı.
Gaziantep ekibinde sakatlığı bulunan Mbakata, Abena, Ali Mevran Ablak ve kart cezalısı Ogün Özçiçek, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Sınırda olan Draguş ise yarın sarı kart görmesi durumunda 21. haftaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.