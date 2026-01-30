Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta

İstanbul
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Asllani, bu sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Torino'da 16 maça çıktı.
Beşiktaş, İtalyan ekibi Torino'dan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin sezon sonuna kadar kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.
