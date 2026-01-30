Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup etti

İstanbul
10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı, golsüz sona erdi.
İkinci yarı
69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.
Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Böyle bir galibiyet moralimiz açısından çok önemliydi
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Reis, "Bugün aslında gösterdiğimiz performans en iyi performansımız diyemem. Takım halinde zor bir dönemden geçiyorduk, son haftalarda galip gelemedik. Bunun üzerimizde oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncular önceki haftalarda yeteri kadar süre alamadığından zamana ihtiyaçları vardı. Bu maç çok önemliydi. Takımdaki herkes birbiri için savaştı. İkinci yarı kontrol biraz daha elimizdeydi." diye konuştu.
İlk yarıda iyi performans göstermediklerini dile getiren Reis, "İkinci yarı işleri daha doğru şekilde yaptık ve kontrolü elimize aldık. Çok net 2 gol pozisyonumuz vardı ve değerlendiremedik. Rakibimize net pozisyon vermedik. Gol son dakikada geldi, böyle bir galibiyet moralimiz açısından çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.
Transfere ilişkin soruya ise Reis, şu yanıtı verdi:
"Yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum zaten 3 transfer gerçekleştirdik. Bazı oyuncuların sakatlığını atlatıp tekrar takıma katılmasından mutluyum. Umarım diğer oyuncularımız da atlatır. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Kadro tamamlanınca tüm kulvarlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
Reis, Emre Belözoğlu ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin ise şu ifadeleri kullanarak, sözlerini tamamladı:
"Emre hocayı maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Açıkçası ne oldu tam olarak anlayamadım. Diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek ne görevim ne mantalitem. Olanlar karşısında biraz şaşırdım. Hakem gelip benimle konuştu ama ben kendine bir şey yapmadığımı, konuyu anlamakta güçlük çektiğimi söyledim. Benim açımdan herhangi bir sorun yok. Dil problemi sebebiyle kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim ve Emre hoca yanlış anlamış olabilir. Zaten 3 sarı kartım var, daha çok dikkat etmeliyim. Geçen sene de 3 kartla tamamlamıştım. 4'ü görmeme adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum."
Emre Belözoğlu: "Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçı kaybettik"
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, oyuncuların elinden geleni yaptığını dile getirdi.
Bitiricilik konusunda problem yaşadıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Kaybetmek çok üzüntü verici bir şey. Futbolcuyken de böyleydi. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Geldiğimizden beri inşa etmeye çalışıyoruz ama nasipten ötesi yok. Yapmamız gereken çalışmak. Oyuncu grubumuz elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sahada Samsunspor'dan daha iyi bir takım vardı. Karşınızda güçlü oyunculara sahip bir kadro var. Bitiricilik konusunda problem yaşıyoruz, bunu değiştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Öne geçmeyi başaramadıklarını anlatan Belözoğlu, şöyle devam etti:
"3-0 ya da 4-0 yapacak bir maç değildi ama 1-0'ı yakalamamız gereken bir maçtı. Bunu değerlendirebilsek o zaman başka bir senaryo olabilirdi. İçeriye bazı oyuncular dahil ettik, kaliteyi yükselttik ama aralarında uzun süre oynamayanlar var. Onların gelişimleri de olacak. Önümüzde 42 puan var. Bugünkü mağlubiyet gerçekten bizi üzdü ama orada kalamayız. Bir an önce toparlanmalıyız. Takımım özverili şekilde gösterdiğimi yapmaya çalışıyor. Oyunun bazı gerçekleri var. O ortayı o dakikada kestirmeyecek ya da vurdurmayacaksınız. Oyun olarak yenilmedik ama skor maalesef üzücü."
Transfere ilişkinde konuşan Belözoğlu, "Transfer yapmamız gerekiyor gibi duruyor. 1 tane daha yapabiliriz. Kolay değil devre arası sıkıntılı. Herkes fit olsa başka bir senaryo ve oyun konuşabiliriz. Mevcutta 1 oyuncu daha getirme durumumuz olabilir." şeklinde görüş belirtti.
Hajradinovic'in eksikliğini hissettiklerini aktaran Belözoğlu, "Hajradinovic burayı bilen bir isim. İrfan da çok iyi bir oyuncu ama 5 ay oynamadı adapte olması zor oluyor. Kolay değil, her şeyi yapmaya çalışıyor. İyi bir oyuncu grubu var. Bazen nasipte yoksa yırtınsanız da olmaz. Benim bu işin dönebileceğine inancım var. Dönmeyeceğine inandığım an başka bir karar alırım." diyerek sözlerini tamamladı.