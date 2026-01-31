Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
Spor, Futbol

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Emre Doğan  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile berabere kaldı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

3. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

7. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında arka direkteki Harit'in şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

9. dakikada RAMS Başakşehir'in kazandığı penaltı ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Taylan Antalyalı'nın gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasında Taylan Antalyalı ile girdiği ikili mücadelede Shomurodov'un yerde kalması üzerine maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı kararı verdi. Hakem Arslan, ayrıca Taylan'ı da direkt kırmızı kartla cezalandırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Yiğit Arslan, faul olmadığına karar vererek penaltı ve kırmızı kart kararlarını iptal etti.

19. dakikada Başakşehir öne geçti. Olawoyin'den topu kaptıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Operi, pasını Shomurodov'a verdi. Özbek futbolcu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Hojer'in ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Opoku'nun uzaklaştırmak istediği top, Taha Şahin'in önünde kaldı. Taha'nın ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı sert vuruşta altıpasın önünde Duarte'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

İkinci Yarı

49. dakikada Harit'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

68. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta sahada Laçi'nin pasında sol kanatta Mihaila topla buluştu. Rumen oyuncu, ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

74. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği sağladı. Kaluzinski'nin sağdan kullandığı kornerde Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

