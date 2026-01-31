Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Meteorolojiden İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fırat Özdemir, Ayşe Karaosmanoğlu  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Meteorolojiden İzmir, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısı

İzmir/Ankara

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'in doğusunda kuvvetli, batısında ise aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Değerlendirmede merkez ilçeler ile kuzey, güney ve batı ilçeler "tehlikeli", Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ise "az tehlikeli" olarak sınıflandırıldı.

Yağışlara bağlı olarak heyelan ve toprak kayması gibi risklerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, sağanağın pazartesi günü saat 06.00'ya kadar etkili olması beklendiği kaydedildi.

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir'in doğusu ve Aydın'da kuvvetli, Muğla'da kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında aralıklı, yerel olarak çok kuvvetli şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren ise batısından başlayarak zamanla Antalya geneli ile Burdur'un güneydoğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Isparta'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

