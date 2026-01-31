Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Ege, Akdeniz, Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu, pazartesi günü güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Marmara'da ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.