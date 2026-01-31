Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te “AK Parti Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da hafta sonu akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

Rüveyda Mina Meral, İbrahim Halil Aktürk, Muhammed Gencebay Gür, Ali Cevahir Aktürk  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul

Kentte akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal mevkisinde trafik çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Maltepe'ye kadar trafik yoğunluk seyrederken, aynı kara yolunun Kadıköy güzergahında da yoğunluk gözleniyor.

Sahil yolunda da Kadıköy ile Maltepe arasında aralıklarla trafik yoğunlaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78 ölçüldü.

