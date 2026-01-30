Konyaspor Futbol Akademisi oyuncularını taşıyan otobüs İstanbul'da kaza yaptı
TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün kaza yaptığını, yaralıların tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü duyurdu.
Konya/Ankara
42 TR 870 plakalı otobüs, Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı'nda aynı yönde giden 34 MHS 834 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 5'i futbolcu 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otobüsün Konyaspor'un U19 takımında yer alan futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelini taşıdığı öğrenildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 takım otobüsü seyir halindeyken, İstanbul Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1'i otobüs şoförü, 1'i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Yeşil beyazlı kulüp, NSosyal hesabından, takım otobüsünün TEM Otoyolu İstanbul Kurtköy mevkiinde tır ile çarpıştığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.
"Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi" başlığıyla duyurulan açıklamada, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bakan Bak'tan geçmiş olsun mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜMOSAN Konyaspor 19 yaş altı takımını taşıyan takım otobüsünün kaza yapması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:
"TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün tır ile çarpışarak kaza yaptığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni ediyor, Konyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."