Dolar
43.41
Euro
52.01
Altın
5,349.85
ETH/USDT
2,829.90
BTC/USDT
84,669.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde, yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar yükseldi.

Rüveyda Mina Meral, Yasin Cingöz, İlyas Kaçar, Muhammed Gencebay Gür  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadarki kesimde de trafik yoğunluğu görülüyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafikte araçlar ağır seyrediyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri, İstoç çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde Anadolu yönünde başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir’e kadar uzanıyor.

Aynı yolda Ümraniye-Ataşehir ve Ataşehir-Sancaktepe arasında yoğunluk dikkati çekiyor.

Akşam saatlerinde metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mirziyoyeva ile bir araya geldi
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Adalet Bakanı Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz
Türkiye ile Özbekistan arasında anlaşmalar imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor
Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu

İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet