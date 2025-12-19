Dolar
Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile oynanan maçın ardından Mewa Arena'da basın toplantısı düzenliyor
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında son hafta mücadelesi, 18 maçla tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi

İstanbul

Mainz'a 2-0 yenilen Samsunspor, 10 puanla 12. sırayı alarak play-off'lara kaldı.

Samsunspor, play-off turunda KuPS Kuopio veya Shkendija ile eşleşecek.

Ligde play-off kuraları 16 Ocak 2026'da çekilecek. Play-off karşılaşmaları ise 19 ve 26 Şubat 2026'da oynanacak.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk son 16 turunda

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Rijeka ile 0-0 berabere kalarak 13 puana ulaştı ve 6. sırayı elde etti.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, doğrudan son 16 turuna çıktı.

Strasbourg ise Breidablik'i 3-1 mağlup etti ve lig aşamasını 16 puanla zirvede bitirdi.

İlk 8 ve play-off'a kalan takımlar

UEFA Konferans Ligi'nde Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca, ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Lausanne, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonoia, Noah, Drita, KuPS Kuopio, Shkendija, Zrinjski ve Sigma Olomouc, 9-24. sırayı elde ederek play-off'lara kaldı.

Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps, Dinamo Kiev, Legia Varşova, Slovan Bratislava, Breidablik, Shamrock Rovers, Hacken, Hamrun Spartans, Shelbourne, Aberdeen ve Rapid Wien ise ilk 24'ün dışında kalarak elendi.

Sonuçlar

Son haftada alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda) - Jagiellonia (Polonya): 0-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rijeka (Hırvatistan): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Hacken (İsveç): 1-0

Legia Varşova (Polonya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-1

Sparta Prag (Çekya) - Aberdeen (İskoçya): 3-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Noah (Ermenistan): 2-0

Crystal Palace (İngiltere) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-2

Rayo Vallecano (İspanya) - Drita (Kosova): 3-0

Shamrock Rovers (İrlanda) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rakow (Polonya): 0-1

Mainz (Almanya) - Samsunspor: 2-0

Strasbourg (Fransa) - Breidablik (İzlanda): 3-1

Celje (Slovenya) - Shelbourne (İrlanda): 0-0

Zrinjski (Bosna Hersek - Rapid Wien (Avusturya): 1-1

AEK (Yunanistan) - Universitatea Craiova (Romanya): 3-2

Sigma Olomouc (Çekya) - Lech Poznan (Polonya): 1-2

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0

Lausanne (İsviçre) - Fiorentina (İtalya): 1-0

