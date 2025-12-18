Son şampiyon Galatasaray, kupaya galibiyetle başladı

Istanbul
Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı. Başakşehir ise tüm kulvarlarda 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, yayın solundan ceza sahasına girdi. Onur Bulut'tan sıyrılan Ahmed, Hamza Güreler'in önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluşturdu. 1-0.
29. dakikada RAMS Başakşehir, net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Arda Ünyay'ın ceza yayının solunda kaptırdığı topun sahibi olan Ömer Ali Şahiner, bekletmeden pasını Bertuğ Yıldırım'a verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertuğ, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Shomurodov'a aktardı. Özbek oyuncunun uygun durumda çıkardığı şutta top yandan auta gitti.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
58. dakikada Ivan Brnic'in sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Torreira'nın kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanattan hareketlenen Barış Alper Yılmaz, topu kontrol edip çaprazdan ceza sahasına girdikten hemen sonra altıpas çizgisi önündeki Icardi'yi gördü. Arjantinli oyuncunun karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Icardi'nin havalanan topa son çizgi üzerinde dar açıdan yaptığı vuruşta Muhammed, topu kornere tokatladı.
70. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Hamza Güreler'in uzun pasında sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Bertuğ Yıldırım, ceza sahasında kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bertuğ'un topu havalandırarak Günay'dan sıyrılmaya çalıştığı esnada araya giren Davinson Sanchez, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.
90+4. dakikada Ebosele'nin sol çaprazdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, şık bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.
Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, İstanbulspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir, Boluspor, Fethiyespor ve Trabzonspor ile A Grubu'nda yer alan Galatasaray, bu sezon organizasyondaki ilk 3 puanını aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında 14 Ocak 2026'da Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a konuk olacak.
Kupada namağlup serisi 7 maça çıktı
Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki namağlup serisini 7 maça çıkardı.
Son olarak kupada 29 Şubat 2024'te Fatih Karagümrük'e mağlup olan Galatasaray, sonrasında organizasyonda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
RAMS Başakşehir'e karşı üst üste 4. maçını kazandı
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i resmi maçlarda üst üste 4. kez mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, son 3 Süper Lig maçında RAMS Başakşehir'i 2'şer kez 2-1, 1 kez de 2-0 mağlup etti. Bu maçı 1-0 kazanan Galatasaray, böylece rakibini üst üste 4 resmi maçta yenmeyi başardı.
8 maçtır Başakşehir'e kaybetmiyor
Galatasaray, turuncu-lacivertli ekibe karşı mağlup olmama serisini 8 maça çıkardı.
Son olarak rakibine 5 Nisan 2023'teki Ziraat Türkiye Kupası maçında yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında rakibiyle 6 Süper Lig ve 1 kupa maçı oynadı.
Galatasaray, bu maçların 6'sını kazanırken sadece 1 kez rakibiyle berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanmasıyla RAMS Başakşehir'e karşı namağlup serisini 8 müsabakaya çıkardı.
Ahmed Kutucu, bu sezon ilk golünü attı
Galatasaray'ın milli oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu sezon ilk kez 11'de görev alan Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir maçına kadar da 6 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.
Maçın 22. dakikasında Sane'nin pasıyla topla buluştuktan sonra RAMS Başakşehir'in ağlarını sarsan Ahmed, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Davinson Sanchez'den kritik müdahale
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, yaptığı kritik müdahale ile maçın 1-1'e gelmesini önledi.
Maçın 70. dakikasında Hamza Güreler'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Bertuğ Yıldırım, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Sanchez, Günay'dan sıyrılmaya çalışan Bertuğ'un havalandırdığı topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Günay'dan kritik kurtarış
Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, son dakikalarda kritik kurtarışa imza attı.
Maçın 90+4. dakikasında Ebosele'nin soldan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, direk dibinde yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
Taraftarlar, maç sonunda Günay'ın lehinde tezahüratlarda bulundu.
Okan Buruk: Transfer dönemi kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldık
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıkacakları Atletico Madrid ve Manchester City müsabakasına kadar ellerinde kadroyu korumak istediklerini belirtti.
Okan Buruk, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İyi bir takımı mağlup ettiklerini aktaran Buruk, "RAMS Başakşehir, iyi bir takım. Formda bir takım. Son lig maçını kazandılar. RAMS Başakşehir, kupayı kazanabilecek muhtemel bir takım. Bu yüzden RAMS Başakşehir'e karşı kazanmak sevindirici. Maça iyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulabilirdik. Rakibimiz de gole yakındı. Beraberlik şansına yakın oldular. Biz de 2. gole yakın olduk. İkinci golü atamadık ama beraberlik golünü de yemedik. Günay Güvenç'in önemli kurtarışları oldu. Savunma oyuncularımızın önemli müdahaleleri oldu. Daha az oynamış birkaç oyuncumuzla oynadık. Onların maç içerisindeki yorgunlukları belli bir yerde ortaya çıktı. Değişiklikleri yaptık. Her maçı kazanmak çok değerli." diye konuştu.
Maça ilk 11'de başlamakla, sonradan oyuna girmenin arasında fark olduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:
"Bugün Ahmed Kutucu'nun maça başlaması ve erkenden golü bulması önemliydi. Gökdeniz Gürpüz de uzun süredir hiç oynamıyordu. Çok koştu ve mücadele etti. Belki toplu oyunda fazla üretemedi ama mücadele etti. Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş'a süreler verdik. Onlar, daha az oynayan ama bugün maçta görev alan oyunculardı. Transfer dönemi kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldık. Üst üste 8-9 oyuncumuzun eksilmesi bize bir ders oldu. Herkes sağlam olduğunda 'Kim oynayacak?' düşüncesi var. Elit oyuncuları elimizde bulunduruyoruz. Bazen de herkes aynı anda olmayabiliyor. Bu durum, birçok takımın başına geliyor. Bu konuyla ilgili doğru veya yanlış eleştirildiğimiz şeyler var. Yeni UEFA Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak tarihine kadar kadromuzu korumak zorundayız. Avrupa'da çok önemli iki maça çıkacağız. Bu kadro yapısını korumak lazım. Transfer döneminde de kadroya dahil edeceğimiz oyuncuları düşüneceğiz. O transferleri de oynatamayacağımız için Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimin olacağını belirlemeliyiz. Birçok takım bunu söylüyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının en zayıf yeri burası. En azından oraya bir oyuncu yazabilirdik. Önümüzdeki sene bunu tartışabiliriz."
Kiralık olarak gönderdiği genç oyuncuların daha zayıf bir şekilde takıma döndüğünü söyleyen Buruk, "Genç oyuncuların problemleri belli. Bütün takımlar, '2. takım' uygulamasını kullanıyor. Biz, kiraya verdiğimiz hiçbir oyuncudan faydalanamadık. Eskiden 2-3 iyi örnek verebiliriz ama genel olarak giden oyuncular daha kötü şekilde geri dönüyorlar. Çünkü oyuncular, bizim kontrolümüzde değil. Oyuncular, gittiği takımlarda bazen süre bulamıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan "2. takım" uygulamasını başlatmasını rica ediyorum. Bu takımlar, kontrollü bir biçimde ikinci veya üçüncü ligden başlaması lazım. Biz, Galatasaray olarak böyle bir sistemin içinde olmak isteriz. Portekiz, İspanya, Almanya ve Hollanda'da böyle. Oyuncu yetiştiren bütün liglerde bu sistem var. Bunu yapan federasyon başkanı da yıllar sonra bu uygulamayı hayata geçiren kişi olarak hatırlanır." diye konuştu.
"Sara, potansiyeli olan bir oyuncu"
Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın formuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Sakatlık sonrası dönüşler zor oluyor. Geçen sezonu iyi bitirdi. Sara'nın çalışmasından, profesyonelliğinden, insani kalitesinden ve oyunculuğundan memnunuz. İnsanlar, gol ve asist anlamında Sara'dan bir şeyler bekliyor. Taraftarlar, Sara'nın geldiği takımdaki sayılara ulaşabilmesini bekliyorlar. Aynı oyunu oynamayabiliyorsunuz. Farklı roller oluyor. Sara, potansiyeli olan bir oyuncu. Genel olarak performansından memnunuz. O gol ve asist sayılarına daha önce ulaştı. Yine ulaşabilir." şeklinde görüş belirtti.
Son olarak sosyal medyada oyunculara yazılan mesajlara dikkati çeken Buruk, "Bazen oyuncularımızın sosyal medyada üzerine çok fazla gidiliyor. Hepsi iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ahmed Kutucu da bugün çok fazla mücadele etti ve gol attı. Ahmed golü attığı için daha fazla sevindim." dedi.
Nuri Şahin: Bu mağlubiyet, puan sisteminden dolayı çok acı oldu
RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, bu organizasyonda her puanın değerinin olduğunu söyledi.
Nuri Şahin, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Şahin, "Daha fazlasını hak ettik. İyi oynadık. İki takım da pozisyona girdi. Biz, golü bulamadık. Galatasaray, bizim atağımızda topu kazanıp, golü buldu. Bu mağlubiyet, puan sisteminden dolayı çok acı oldu. Bu sistemde her puana ihtiyacımız var. Oyun olarak üzerine koymaya devam ediyoruz. Umarım skor olarak da bu durumu yansıtırız. Türkiye Kupası'nda her puanın önemi olduğu için kalan 3 maçımız final gibi olacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.