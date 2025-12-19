Dolar
Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile oynanan maçın ardından Mewa Arena'da basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

PFDK, Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü.

Emrah Oktay  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
PFDK, Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te oynanması gereken Granny's Waffles Kırklarelispor maçına çıkmayan Malatya temsilcisi 3-0 mağlup sayıldı.

Disiplin Kurulu, bu eylemi aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirdiği için Yeni Malatyaspor'u Nesine 3. Lig'e düşürdü.

Kurul, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti.

