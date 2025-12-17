TFF, Katar Futbol Federasyonu ile iş birliği anlaşması imzaladı

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törende, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Jassim bin Rashid Al Buainain, iki ülke futbolu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmaya imza attı.
Törene TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da katıldı.
İş birliği anlaşması kapsamında futbolu ilgilendiren tüm alanlarda iki federasyonun ortak çalışmalar yürütmesi, karşılıklı bilgi ile deneyim paylaşımında bulunması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Anlaşmayla federasyonlar arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.
İmza töreninin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu ve Katar Futbol Federasyonu başkanları arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.