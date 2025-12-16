Dolar
Spor, Futbol

PFDK'den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 218 futbolcu ve 23 hakeme 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Ceren Aydınonat  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
PFDK'den bahis soruşturmasıyla ilgili yeni cezalar

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 ve soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun yanı sıra 24 hakemle ilgili kararlar verildi.

Kurul, 218 futbolcu ve 23 hakeme 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Klasman yardımcı hakemi Faik Sancaktutan ve futbolcular Ekrem Koçak ile Mustafa Bilge Diyadin hakkında inceleme ve idari tedbirin devamına hükmedilirken futbolcular Kemal Kaan Kılıç, Mahmut Emin Kabul, Mert Aydın ve Osman Erol hakkında ise aynı eylem sebebiyle daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

