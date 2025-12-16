Dolar
Spor, Futbol

Türkiye Kupası'nda yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Türkiye Kupası'nda yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

