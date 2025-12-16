Türkiye Kupası'nda yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
18 Aralık Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler