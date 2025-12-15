Dolar
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası Chobani Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı.

Bozhan Memiş, Süha Gür  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

7. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Rakipten topu kapan Fred, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı korner atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Asensio'da kaldı. İspanyol oyuncunun düzeltip vuruşunda kaleci Bahadır son anda uzanarak gole engel oldu.

24. dakikada Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrasında Jhon Duran yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu: 2-0.

37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan sert bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

44. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmadan seken topu alan Asensio, rakibinden sıyrılıp vurdu, top kaleci Bahadır'dan döndü. Bu kez penaltı noktası üzerinde Fred meşin yuvarlakla buluştu. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır bir kez daha gole geçit vermedi.

45. dakikada Ederson'un uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakipten önce topu kapıp ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu kaleci Bahadır'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Uğurcan Yazğılı son anda topu çizgiden çıkardı.

45+4. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunu kale sahasına ortasında Alvarez kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

58. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi direkt kaleyi denedi, Ederson uzanarak köşeye giden topu kornere tokatladı.

70. dakikada Pedrinho'nun soldan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Melih İbrahimoğlu uzaktan sert vurdu, köşeye giden topu Ederson kontrol etmeyi başardı.

74. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Andzouana uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ederson bu pozisyonda da gole izin vermedi.

87. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada kaleci Bahadır'dan seken top Asensio'nun önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden sert vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle 36 puana ulaştı ve ikinci sıraya yükseldi.

Talisca atmaya devam etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, hafta içinde Brann deplasmanında 3 gol atarak yıldızlaşmıştı.

Konyaspor maçı öncesinde ligde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, Konyaspor karşısında takımı adına 2 gol atmayı başardı.

Talisca, ligdeki gol sayısını 8'e çıkarırken, toplamda 13 gole ulaştı.

Mert Müldür siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesinin ardından fazla forma şansı bulamayan tecrübeli sağ bek, bu sezon toplamda ligde 3, Avrupa'da da 5'i ilk 11'de olmak üzere 14 maçta görev alırken, gol bulamamıştı.

Mert, Konyaspor karşısında 30. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, bu sezon ilk golüne imza attı.

Asensio, yine attı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor mücadelesi öncesinde ligde 6 gol atmıştı.

Gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan İspanyol oyuncu, Konyaspor karşısında bulduğu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Ligde 5 maç sonra gol yemedi

Fenerbahçe, ligde 5 maçın ardından kalesini gole kapattı.

Son olarak Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor'dan 2'şer, Galatasaray ve Başakşehir'den 1'er gol yemişti.

Fenerbahçe, Konyaspor'u da 4-0 ile geçerken 5 maç aranın ardından rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin maçın 26. dakikasında kazandığı penaltı vuruşu VAR kararı sonucunda verildi.

Müsabakanın 24. dakikasında Jhon Duran, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ozan Ergün pozisyonu devam ettirirken, VAR hakemi izlemesi için 25. dakikada hakemi kenara çağırdı.

Pozisyonu ekrandan izleyen Ergün, 26. dakikada penaltı kararı verdi. Talisca, 28. dakikada kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Brown devam edemedi

Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Brown, müsabakanın 48. dakikasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Saha içinde tedavisi yapılan 23 yaşındaki oyuncu, 55. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

Kadıköy'de Saran sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin skoru 2-0'a getirmesinin ardından 33. dakikada tribünler "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" şeklinde başkanlarına destek verdi.

