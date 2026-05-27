Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD hükümetine protesto notası gönderilmesini istedi Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, nisanda ABD’nin Missouri eyaletindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) merkezinde Kolombiyalı bir gencin ölümü nedeniyle ABD hükümetine diplomatik protesto notası gönderilmesini istedi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin göçmenlere yönelik muamelesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından, ABD hükümetine diplomatik protesto notası gönderilmesi talimatını veren Petro, "ABD hükümetine ait bir ICE toplama kampında Kolombiyalı bir genç intihar etti. Annesine telefon etmek istemiş ama izin verilmemiş. O da intihar etmeye karar vermiş. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı (ABD'ye) protesto notası vermeli." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD hükümetinin göçmenlik politikalarının hem Amerikalıların hem de Latin Amerikalıların yaşamını nasıl olumsuz etkilediği üzerine düşünmesi gerektiğini belirtti.

Rayo Garzon, nisanda hayatını kaybetmişti

Ulusal basındaki haberlere göre, Rayo Garzon isimli Kolombiyalı genç, Haziran 2024’ten bu yana Kolombiya’ya sınır dışı edilmeyi beklediği Phelps Bölge Gözaltı Merkezi’nde hareketsiz halde bulunmasının ardından, 8 Nisan’da yaşamını yitirmişti.

Daha önce de mağdur yakınları ve adli tıp uzmanları, Texas’ın El Paso kentindeki Fort Bliss Gözaltı Merkezi’nde yaşamını yitiren Nikaragualı Victor Manuel Diaz ve Kübalı Gerardo Lunas Campos gibi göçmenlerin ölümlerini "intihar" olarak açıklayan ICE yetkililerinin açıklamalarına şüpheyle yaklaşmıştı.