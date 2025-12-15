Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren VAR kullanılacak

İstanbul
Federasyondan yapılan açıklamada TFF Yönetim Kurulunun Türkiye Kupası statüsünde değişiklik gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır." denildi.