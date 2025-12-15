Dolar
42.70
Euro
50.21
Altın
4,302.67
ETH/USDT
2,930.00
BTC/USDT
85,693.00
BIST 100
11,456.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren VAR kullanılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası'nın grup maçlarında da Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Emrah Oktay  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren VAR kullanılacak

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada TFF Yönetim Kurulunun Türkiye Kupası statüsünde değişiklik gerçekleştirdiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar ifade verdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nda konuştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze Barış Planı'nı görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesildi

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren VAR kullanılacak

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren VAR kullanılacak

TFF Tahkim Kurulu, Abdullah Kavukcu'nun cezasında indirime gitti

FIFA Yılın En İyileri Ödülleri'ni kazananlar yarın belli olacak

Serie A'da Inter zirvenin yeni sahibi oldu

Serie A'da Inter zirvenin yeni sahibi oldu
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta boyun eğmiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta boyun eğmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet