Spor, Futbol

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, istifa etti.

Adsız Günebakan  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etti

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan teknik direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Burak Yılmaz, ayrılığa ilişkin açıklamada bulundu

Yılmaz, açıklamasında, göreve geldiğinde puan alma ve gol atma başarısı gösterememiş, öz güveni zedelenmiş ve transferler konusunda ilerleme kaydedememiş bir takım devraldıklarını hatırlatarak, "Gaziantep FK'deki teknik direktörlük görevim, aldığım kararlar neticesinde bugün itibarıyla sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Takıma katılmalarına öncülük ettikleri ve bugün itibarıyla kulübe ciddi bir gelir getirecek transferler gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, şunları aktardı:

"Takımımızın performansını her geçen hafta arttırarak ligdeki konumu itibarıyla Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren bir takım ortaya çıkardık. Özellikle deplasmanda mağlup olmamış ve yüksek puan ortalaması yakalamış bir takım devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz. Saha içinde verdiğimiz mücadeleye ek olarak saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi hiçbir problemle karşılaşmamaları adına şehrin ileri gelenleriyle konuşarak, başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Ancak gelinen süreçte saha içi başarının ve saha dışı fedakarlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissederken, dün oynanan maçta yaşadıklarım olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı resmiydi. Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda yakalanılan başarının sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde defalarca tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım. Prensip ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir ilkesinden taviz vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum."

Kulüp başkanı Memik Yılmaz'a, futbolculara ve kulüp personeline teşekkür eden Yılmaz, "Son söz, çok sevgili ve değerli futbolcularım, sizlerle yaptığımız ve çok duygusal geçen veda konuşmamızda söylediğim gibi insan sevdiklerini unutamazmış sizi asla unutmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

