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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yla yıllık 4 milyon 200 bin avro ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bozhan Memiş  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi

Istanbul

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada,"Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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