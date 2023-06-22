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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den PFDK kararına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile oynanan mücadelenin ardından PFDK tarafında verilen cezalara tepki gösterdi.

Bozhan Memiş  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Fenerbahçe'den PFDK kararına tepki

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, PFDK'nin taraftarların neden olduğu saha olayları 84 bin ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 237 bin 500 para cezası verildiği hatırlatıldı.

Organizasyonun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlendiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm süreçleri (güvenlik-operasyon-tribün organizasyonları) yine TFF tarafından yönetilen final organizasyonunda, kulübümüze sorumluluk atfedilerek cezalandırılması tamamen mantık dışı keyfi bir karardır. Rakiplerimizin maçlarında kötü söz ve tezahüratları görmezden gelen, hiçbir ceza tayinine yer vermeyen TFF ve ilgili kurumlarının, söz konusu Fenerbahçe olduğunda mantık dışı, keyfi kararlara imza attığı gerçeğine bir kez daha şahit olduk. TFF’nin ilgili kurumunun verilen bu mantık dışı kararlardan derhal dönmesi gerektiğini vurgulamak isteriz."

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