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Spor, Futbol

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un Avrupa kupaları maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti.

Mutlu Demirtaştan  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un itirazlarını reddetti

Istanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübünün, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin avro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor Kulübüne verilen Avrupa kupalarında bir maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak.

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