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Spor, Futbol

UEFA'dan Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası

UEFA, Medipol Başakşehir'e ve teknik direktörü Okan Buruk'a 5 Ağustos'ta Kopenhag'a karşı oynadıkları maçta, karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu oldukları gerekçesiyle uyarı cezası verdi.

Berad Büyük   | 23.08.2020
UEFA'dan Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası

Istanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Danimarka'da Kopenhag ile oynadıkları karşılaşma geç başladı.

Gecikmenin sorumlusu olarak belirlenen Medipol Başakşehir ve Okan Buruk'a uyarı cezası verildi.

Medipol Başakşehir, İstanbul'da 1-0 yendiği Kopenhag'a 5 Ağustos'ta deplasmanda 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etmişti.

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