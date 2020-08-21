Euro
8.64
Dolar
7.34
BIST 100
1,109.75
Altın
1,942.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fenerbahçe Alper Potuk'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 2013 yılında kadrosuna kattığı Alper Potuk'la yollarını ayırdı.

Erkan Tiryaki   | 21.08.2020
Fenerbahçe Alper Potuk'la yollarını ayırdı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alper'in 30 Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunduğu hatırlatılarak, "Alper Potuk'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılılı olarak feshedilmiştir. Kendisine, geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'ye 2013 yazında Eskişehirspor'dan 6 milyon 250 bin avro ve Orhan Şam ile Henry Bienvenu'nun takası karşılığı gelen Alper, sarı-lacivertli ekipte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 177 bin 456'ya yükseldi
BioNTech ve Pfizer ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu
Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi
Akupunktur Kovid-19'un etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabilir

Benzer haberler

Fenerbahçe Alper Potuk'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe Alper Potuk'la yollarını ayırdı

Gökhan Gönül: Kontratımın ne olduğunu bile bilmiyorum

Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi

Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu

Galatasaray yeni mobil uygulamasının çıktığını duyurdu
Elneny'den Beşiktaş'a veda mesajı

Elneny'den Beşiktaş'a veda mesajı
Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı

Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı