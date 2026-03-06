Dolar
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Spor

Beşiktaş ile Galatasaray, 360. randevuya çıkacak

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın yapacakları maçla tarihlerinde 360. kez karşı karşıya gelecek.

Can Öcal  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Beşiktaş ile Galatasaray, 360. randevuya çıkacak

İstanbul

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 359 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 116'sını ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 115 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 500 gole, Beşiktaş 473 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısındaki maç berabere bitti

İki takım arasında sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ligin 8. haftasında oynanan müsabakada 12. dakikada Beşiktaşlı Tammy Abraham ve 55. dakikada Galatasaraylı İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle derbi 1-1 sonuçlandı.

Ligde Galatasaray üstün

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 135 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 44 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 166, siyah-beyazlılar ise 144 kez fileleri havalandırdı.

Tüpraş Stadı'ndaki maçlar

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 7 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk ve tek galibiyetini 2023-2024 sezonunda 1-0'lık skorla yaşadı.

Söz konusu 9 karşılaşmada Beşiktaş 16 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 6 gol atabildi.

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda yapılan 9 maçın 8'inde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 5 müsabakada rakip fileleri havalandırabildi.

Galatasaray, deplasmanda 2 kez mağlup oldu

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 deplasman maçının 8'inden galibiyetle ayrıldı.

Sezon başından beri ligde 11 dış saha maçına çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Beşiktaş, bu sezon sahasında 5 kez puan kaybetti

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 12 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldı.

Ligde iç sahada oynadığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu maçlarda 23 gol atarken, 14 gol yedi.

