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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Emre Doğan   | 22.08.2020
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

İstanbul

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli takım, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin 7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ve 47. dakikada Mert Hakan Yandaş ile kaydettiği gollere Fatih Karagümrük, 5. ve 77. dakikalarda Alassane Ndao ile cevap verdi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.

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