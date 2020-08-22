Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

İstanbul
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli takım, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin 7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ve 47. dakikada Mert Hakan Yandaş ile kaydettiği gollere Fatih Karagümrük, 5. ve 77. dakikalarda Alassane Ndao ile cevap verdi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.