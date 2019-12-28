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Spor, Futbol

Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor maçı kadrosunda

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Ercan Doğan   | 28.12.2019
Emre Belözoğlu Çaykur Rizespor maçı kadrosunda

İstanbul

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

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