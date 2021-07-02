Euro
10.30
Dolar
8.70
BIST 100
1,373.83
Altın
1,783.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Ercan Çakar   | 02.07.2021
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkikleri yapılan futbolcular ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu denetimindeki kontroller, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı

Benzer haberler

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes'i transfer etti

Medipol Başakşehir ile Giuliano'nun yolları ayrıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, MSV Duisburg'tan Ahmet Engin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip, sık dokuyor

Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip, sık dokuyor