logo
Spor

Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti.

Ceren Aydınonat  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan 24 yaşındaki futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.

