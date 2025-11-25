Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Süper Lig'den 12 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ederson'u Çaykur Rizespor müsabakasındaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderdi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli, sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai de kural dışı hareketi gerekçesiyle aynı şekilde kurula gönderildi.
Kurul; Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Beşiktaş, Rams Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Hesap.com Antalyaspor, Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor'u çeşitli nedenlerden disipline sevk etti.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'un da, sosyal medyada yapmış olduğu futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz şekilde kurula sevki kararlaştırıldı.