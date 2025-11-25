Dolar
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Süper Lig'den 12 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süha Gür  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Süper Lig'den 12 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ederson'u Çaykur Rizespor müsabakasındaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderdi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli, sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai de kural dışı hareketi gerekçesiyle aynı şekilde kurula gönderildi.

Kurul; Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Beşiktaş, Rams Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Göztepe, Kocaelispor, Hesap.com Antalyaspor, Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor'u çeşitli nedenlerden disipline sevk etti.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut'un da, sosyal medyada yapmış olduğu futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz şekilde kurula sevki kararlaştırıldı.

