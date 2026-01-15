Dolar
43.19
Euro
50.38
Altın
4,615.31
ETH/USDT
3,349.00
BTC/USDT
96,664.00
BIST 100
12,344.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize’de 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni”nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Bozhan Memiş  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

17 Ocak Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, Ankara'da Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi
Miraç Kandili özel programı Beştepe Millet Camisi'nden canlı yayınlanacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan Çayırgan'a adli kontrol istemi
"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Trabzonspor'da Ernest Muçi son maçlarda attığı gollerle takımına katkı verdi

PFDK, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi

Fenerbahçeli Duran ve Oosterwolde ile Galatasaraylı Lemina, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçeli Duran ve Oosterwolde ile Galatasaraylı Lemina, PFDK'ye sevk edildi
TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı
Eyüpspor'da teknik direktörlüğe Atila Gerin getirildi

Eyüpspor'da teknik direktörlüğe Atila Gerin getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet