Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ikinci yenilgisini yaşadı.
7. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
21. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Beytullah Buğra İpek gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında Duran'ın ceza yayının biraz solundan çıkardığı şutta, Beyoğlu Yeni Çarşı savunması kale alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
26. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Duran'ın Ali Eren İyican ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Doman, faul olmadığını belirterek penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Talisca, rakip oyuncudan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
60. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Nene'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
78. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı gole çok yaklaştı. Sol kanatta Alhan Kurtoğlu'nun pasında topla buluşan ve savunmanın arkasına sarkan Arif Emre Eren, ceza yayı önünde şutunu çıkardı. Kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
82. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Fred'in pasında topu kontrol eden Talisca'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Beytullah Buğra İpek'in sağından filelerle buluştu.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Musaba sakatlandı
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.
Maçın 18. dakikasında kendisini yere bırakan Musaba, yapılan tedavinin ardından oyuna döndü. Sarı-lacivertli futbolcu, 23. dakikada kendisini bir kez daha yere bırakarak değişiklik talep etti.
Fenerbahçe teknik ekibi, 23. dakikada Musaba'yı kenara alırken, oyuna ise Mert Müldür'ü dahil etti.
Talisca 15. golünü attı
Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 82. dakikada takımının golünü atan Anderson Talisca, bu sezon 15. golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli takımda bu sezon tüm kulvarlarda 27. resmi maçına çıkan Talisca, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol atmıştı.
