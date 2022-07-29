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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Yunus Kaymaz   | 29.07.2022
Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro düdük çalacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

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