Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,783.14
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Potada derbi heyecanı sürüyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ercan Çakar   | 28.04.2019
Potada derbi heyecanı sürüyor

İstanbul

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak derbi mücadelesi, saat 18.00'de başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmedeki ilk iki müsabakada takımlar birer kez kazandı.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçların ilkini sarı-lacivertli takım 72-51 kazanırken, Galatasaray ikinci müsabakadan 59-48'lik skorla galip ayrıldı.

Serinin dördüncü maçı yine Galatasaray'ın ev sahipliğinde 1 Mayıs Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Konyaspor Galatasaray galibiyetine hasret

Konyaspor Galatasaray galibiyetine hasret

Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı

Galatasaray Türk Telekom'u rahat geçti

'Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum'

'Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum'
Fenerbahçe 5. şampiyonluk peşinde

Fenerbahçe 5. şampiyonluk peşinde
Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir

Efeler Ligi'nde şampiyon yarın belli olabilir