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Spor

Sinem Oruç, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Portekiz'de düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Sinem Oruç, altın madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Sinem Oruç, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Odivelas kentinde devam eden organizasyonda Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Hırvat Jana Cvjetko'yu yenerek şampiyon oldu.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.

Şampiyonada daha önce milli judocular Begümnaz Doğruyol ve Rahime Ercin bronz madalya kazanmıştı.

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