Dolar
25.23
Euro
27.49
Altın
1,920.01
ETH/USDT
1,916.40
BTC/USDT
31,109.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de düzenlenecek

FIFA, 2025'te ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de düzenlenecek

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ABD, konsey toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Haziran-Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak belirlendi.

Her sene 7 kulübün katılımıyla düzenlenen turnuvanın 2025'ten itibaren 32 takımla 4 yılda bir yapılmasına karar verilmişti.

Bu yıl mevcut formatta son kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı
Türk askerinden Kosova'ya eğitim desteği
Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridi ihlali dron desteğiyle tespit ediliyor
İstanbul'da bayramda trafik kazalarına hızlı müdahale için tedbirler alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Benzer haberler

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de düzenlenecek

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de düzenlenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet