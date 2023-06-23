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Spor

Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Yunus Kaymaz  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Ahmet İzgi / AA

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Bakan Bak'ın federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen merkezde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin sportif altyapı açısından çok önemli bir tesis olacağını belirterek, "Tesis içerisine, geleceğin 'Dev Adam'larının yetişeceği 3 adet altyapı salonu kuruyoruz. Bu salonda yılda 8 bin maç oynanacak. Sporcu kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını gözeterek dizayn edilecek otel ve kamp merkezi ile adeta bir okul görevi görecek." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı"nın gençlerin yüzyılı olacağını her fırsatta dile getirdiklerini kaydeden Bakan Bak, "Basketbol Gelişim Merkezi, toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna ve surlarla uyumlu mimarisi ile 15 bin metrekare toplam yeşil alana sahip olacak. Şehrin kalbinde konumlandırılan tesiste, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları da bulunacak. Böylelikle sosyalleşirken gençlerimizin spordan kopmamasını, sporun hayatlarının bir parçası olarak kalmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği tesiste, 10 bin kişi kapasiteli spor salonunun yanı sıra bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alacak. Toplamda 68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi; maçlar, turnuvalar, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

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