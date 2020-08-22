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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Muric hazırlık maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de İtalya'nın Lazio takımına transferi gündemde olan Vedat Muric, Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Süha Gür   | 22.08.2020
Fenerbahçe'de Muric hazırlık maçı kadrosunda yok

Düzce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in sakatlığını bulunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçının kadrosunda, Muric'in yanı sıra Nabil Dirar ve Tolgay Arslan sakatlığı sebebiyle alınmadı. Yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş ise antrenman eksikliği nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, bu oyuncuların dışında mücadelede, kampta bulunmayan Jose Sosa, Allahyar Sayyadmanesh ve Tolga Ciğerci'den yararlanamadı.

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