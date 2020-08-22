Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'yı transfer etti

Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımından Flavio Medeiros da Silva'yı transfer ettiğini duyurdu.

Seyit Ahmet Eksik   | 22.08.2020
Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'yı transfer etti

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Flavio ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Flavio Medeiros da Silva'ya, 4 yıl boyunca her futbol sezonunda 750 bin avro garanti ücreti ödeneceği ifade edildi.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'unun ödeneceği aktarıldı.

EC Bahia Kulübü'ne ise futbolcunun sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 200 bin avro ödeneceği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca, Bahia Kulübüne futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın yüzde 20'si ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü

Benzer haberler

Trabzonspor'dan 4 yıllık imza

Trabzonspor'dan 4 yıllık imza

Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'yı borsaya bildirdi

Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth: Gol krallığı öz güvenime katkıda bulundu

Jose Sosa Fenerbahçe'de

Jose Sosa Fenerbahçe'de
Göztepe'ye Nijeryalı golcü

Göztepe'ye Nijeryalı golcü
Yukatel Denizlispor'da Rodallega'nın sözleşmesi uzatıldı

Yukatel Denizlispor'da Rodallega'nın sözleşmesi uzatıldı