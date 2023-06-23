Dolar
25.34
Euro
27.50
Altın
1,919.16
ETH/USDT
1,880.00
BTC/USDT
29,983.00
BIST 100
5,547.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay’da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı

Yabancı oyuncu kontenjanı sürekli tartışma konusu olan Süper Lig'de, 2022-23 sezonunda 74 ülkeden toplam 311 yabancı futbolcu görev yaptı.

Eyüp Karakuş  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı Fenerbahçeli Luan Peres (Solda) ve Galatasaraylı Nicolo Zaniolo (Sağda)

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geride kalan sezonda toplam 582 futbolcu forma giydi.

Bu oyuncuların 271'i (yüzde 46,5) yerlilerden oluşurken, 74 farklı ülkeden ithal edilen yabancı futbolcuların sayısı 311'i (yüzde 53,5) buldu.

Futbolcuların oynama süreleri baz alındığında ise yabancı futbolcuların yüzde 60,9'luk üstünlüğü göze çarpıyor.

En fazla futbolcu ithalatı Brezilya’dan

Süper Lig'de kişi sayısı olarak en fazla ter döken yabancı oyuncular içinde Brezilya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Dünyanın neredeyse her yerine oyuncu ihraç eden ve ülkemizde de çokça rağbet gören Brezilyalı futbolcular, 22 oyuncuyla Süper Lig'de temsil edildi.

Ligdeki 19 takımdan 11'i, kadrosunda en az bir "sambacıya" yer verdi.

Brezilya'nın en yakın takipçisi Portekiz ve Fransa

Brezilya'nın ardından Süper Lig'de en fazla temsilciyi 2 ülke bulundurdu. Portekiz ve Fransa'dan 15'er futbolcu ligimizde boy gösterdi.

Klasmanda üçüncü sırada ise 14 futbolcuyla Bosna-Hersek var.

4 ülke çift haneli sayılara ulaştı

Brezilya, Portekiz, Fransa ve Bosna-Hersek’in yanı sıra 4 ülke daha temsil oranını çift haneli sayılara taşıdı.

Senegal'den 13 ve Nijerya'dan 12 futbolcu, Türkiye'nin en üst liginde görev yaptı.

Son yıllarda ligde görev alan İtalyan hocaların etkisiyle, bu ülkeden futbolcu sayısı 11'e çıktı.

Süper Lig 2022-23 sezonunda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden de 10 futbolcu mücadele etti.

16 ülke, 5 ila 9'ar oyuncuyla temsil edildi.

Spor Toto Süper Lig'de Kosova ve Yunanistan'dan 9'ar, Hollanda'dan 8 futbolcu forma şansı yakaladı.

Norveç, İspanya ve Gana'dan 7'şer futbolcu izleyen futbolseverler; Fas, Kamerun, Arnavutluk, Fil Dişi Sahili ve Uruguay'dan 6'şar oyuncunun performansına şahitlik etti.

Makedonya, Hırvatistan, Cezayir, Belçika ve Sırbistan, ligde 5'er futbolcuyla temsil edilen ülkeler oldu.

4 ülkeden 4'er, 11 ülkeden 3’er futbolcu oynadı

Kolombiya, Angola, Danimarka ve Romanya'dan 4'er futbolcunun yer aldığı Süper Lig'de; Rusya, Polonya, Gine, Macaristan, Almanya, İngiltere, Gambiya, Mali, İsviçre, Gürcistan ve İran'dan 3'er futbolcu sahne aldı.

İzlanda, Yeşil Burun Adaları, Liberya, Kanada, ABD, Slovenya, Mısır, İsrail, Ekvador, İsveç, Arjantin, Çekya ve Tunus'un 2'şer oyuncu gönderdiği lige, 1'er futbolcu veren ülkeler ise şöyle:

Paraguay, Ukrayna, Kosta Rika, Azerbaycan, Uganda, Curaçao, Gabon, Japonya, Avusturya, Şili, Kazakistan, Bulgaristan, Venezuela, Karadağ, Surinam, Burundi, Burkina Faso, Moldova, Çin, Slovakya, Özbekistan ve Sierra Leone.

Oyuncuların yüzde 54'ü Avrupa kıtasından

Ligde forma giyen yabancı futbolcuların kıtalara göre dağılımına bakıldığında, Avrupa'nın bariz üstünlüğü dikkati çekiyor.

Toplam 311 yabancı futbolcu içinde 168 kişi (yüzde 54), Avrupa ülkelerine mensup. Avrupa'yı 88 futbolcuyla (yüzde 28) Afrika takip ediyor.

Güney Amerika'dan 41 oyuncunun (yüzde 13) ter döktüğü ligde, Asya'dan 9 (yüzde 3), Kuzey Amerika'dan da 5 futbolcu yer aldı.

Ülkelere göre futbolcu sayıları

Geride kalan sezon Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncuların ülkelerine göre sayısı şöyle:

SÜPER LİG 2022-23 SEZONU

74 ÜLKEDEN 311 YABANCI FUTBOLCU OYNADI

ÜLKE

SAYI

Brezilya

22

Portekiz, Fransa

15

Bosna-Hersek

14

Senegal

13

Nijerya

12

İtalya

11

Kongo

10

Kosova, Yunanistan

9

Hollanda

8

Norveç, İspanya, Gana

7

Fas, Kamerun, Arnavutluk, Fil Dişi Sahili, Uruguay

6

Makedonya, Hırvatistan, Cezayir, Belçika, Sırbistan

5

Kolombiya, Angola, Danimarka, Romanya

4

Rusya, Polonya, Gine, Macaristan, Almanya, İngiltere, Gambiya, Mali, İsviçre, Gürcistan, İran

3

İzlanda, Yeşil Burun Adaları, Liberya, Kanada, ABD, Slovenya, Mısır, İsrail, Ekvador, İsveç, Arjantin, Çekya, Tunus

2

Paraguay, Ukrayna, Kosta Rika, Azerbaycan, Uganda, Curaçao, Gabon, Japonya, Avusturya, Şili, Kazakistan, Bulgaristan, Venezuela, Karadağ, Surinam, Burundi, Burkina Faso, Moldova, Çin, Slovakya, Özbekistan, Sierra Leone

1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu: Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık
Pençe operasyonu bölgesinde hastaneye kaldırılan yaralı asker şehit oldu
Başkentliler başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor
Türkiye yılın ilk 5 ayında 15,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Benzer haberler

Türkiye, UEFA Ülke Puanı klasmanında yeni sezona 13. sırada başlıyor

Türkiye, UEFA Ülke Puanı klasmanında yeni sezona 13. sırada başlıyor

Avrupa liglerinde şampiyonluğun anahtarı yerli teknik direktörler

Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Galatasaray’ın en büyük hassasiyeti, oluşturulacak kurullarda

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Galatasaray’ın en büyük hassasiyeti, oluşturulacak kurullarda
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Adalet ve eşitlik maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Adalet ve eşitlik maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet