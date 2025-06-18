Organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sevenler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşı dahil 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Ankara/Edirne
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını belirtti.
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Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suç gelirlerini aklama" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Elebaşılığını N.S.’nin yaptığı “Sevenler” Organize Suç Örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheliyi yakaladık❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 18, 2025
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile… pic.twitter.com/QzgCkSPBs8
Yerlikaya, aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 otomobil ve çok sayıda pasaport ele geçirildiğini kaydederek, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Gözaltına alınanların işlemleri sürüyor
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sevenler" suç örgütüne yönelik yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçti.
İkamet aramalarında 5 tabanca ve çok sayıda fişek, 2 av tüfeği, çelik yelek, zulalı otomobil, 16 Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu, Türk ve yabancı ülke plakaları, 10 gram altın ve 15 bin lira para ele geçirildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "Suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, son bir yılda şüpheliler arasındaki para trafiğinin 50 milyon lira olduğu tespit edildi.
Bu arada zanlıların yurt dışına kaçırmaya çalıştığı 9'u Türk vatandaşı ile 12 yabancı uyruklu yakalandı.
Operasyonda 2 araç sürücüsü tutuklandı.
Kaçırılmaya çalışılan Türk vatandaşlarının asayiş, terör ve uyuşturucu suçlarından arandığı tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.