Spor, Futbol

TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti

İstanbul

TFF'den yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

